В России откроют 160 лабораторий для молодых ученых

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о планах открыть дополнительно 160 лабораторий для молодых ученых в 2024 году. Он подчеркнул, что научная сфера становится все более значимой и привлекательной для молодежи, представляющей смелых и амбициозных исследователей, пишет ТАСС.

По словам Мишустина, в рамках национального проекта уже открыто более 700 лабораторий, руководимых молодыми учеными до 39 лет. Он отметил, что создание новых лабораторий позволит привлечь много талантливых молодых специалистов, занимающихся важными для страны направлениями, решающими задачи и способствующими реализации Десятилетия науки и технологий.