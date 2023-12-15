Ученый Садовский: вспышки на Солнце являются обычным явлением

Заместитель заведующего кафедрой ИКИ РАН, специалист по солнечному ветру Андрей Садовский в интервью Общественной службе новостей прокомментировал сообщения о том, что на Солнце произошла мощнейшая вспышка за последние шесть лет. По его словам, в настоящее время идет увеличение солнечной активности, поэтому в данном явлении ничего удивительного нет. "Пик активности еще не пройден: все будет идти по нарастающей или оставаться на том же уровне, так что от новых солнечных вспышек никуда не деться", - рассказал Садовский. Он объяснил, что сейчас Солнце проходит свой 11-летний цикл, в ходе которого полюса меняются местами, поэтому наблюдается повышенная активность ближайшей к нам звезды. Единственное, что может грозить человеку, по его словам, - это магнитные бури. Вечером, 14 декабря синоптики центра погоды "Фобос" зафиксировали на Солнце сверхмощную вспышку интенсивностью X2,8. Специалисты отметили, что последний раз подобную вспышку фиксировали в 2017 году. Вспышки на Солнце могут сопровождаться геомагнитными бурями на Земле — метеорологи считают, что симптомы этого явления будут заметны в субботу, 16 декабря.