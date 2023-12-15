Google перестанет выдавать полиции данные геолокации пользователей

Американская технологическая корпорация Google обновила свой картографический сервис Google Maps. Одним из новшеств стал отказ Google от сбора данных об истории местоположения пользователей, которая теперь будет храниться на их устройствах, а не на серверах компании. Информация об этом опубликована в официальном блоге организации.

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Google обновила свою политику в отношении информации о геолокации через несколько месяцев после расследования издания Bloomberg.

Журналисты выяснили, что полиция США все чаще использует ордера для получения данных о местоположении и поисковых запросов граждан в связи с расследованиями преступлений. При этом американские правоохранители запрашивают личные сведения даже в случаях ненасильственных нарушений закона, причем иногда их интересуют не имеющие отношения к инцидентам люди.

По словам экспертов, отказ от сбора данных о геолокации пользователей позволит Google легально игнорировать требования полиции и других силовых структур. Компания не сможет ответить на запросы силовиков даже в том случае, если кто-то из пользователей решил сохранять информацию о своих перемещениях в зашифрованном виде в облачном хранилище Google.