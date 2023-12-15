Анонсированы дешевые беспроводные наушники Vivo TWS 3e

Китайский бренд Vivo представил новые доступные наушники TWS 3e.

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В них используется технология Bluetooth 5.3, есть защита от пыли и влаги по стандарту IP54 и обещана низкая задержка в играх в 55 мс.

Производитель заверяет, что время автономной работы в сочетании с чехлом составит до 44 часов и 11 часов без подзарядки. При этом, как утверждает вендор из Поднебесной, 10 минут зарядки смогут обеспечить 3 часа прослушивания музыки.

Среди дополнительных функций перечислены "3D-панорамный звук" и "интеллектуальное активное шумоподавление.

Выбрать можно из двух цветов – белого и темно-синего.