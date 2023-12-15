«Роскосмос» показал снимок тропического циклона «Джаспер»
Госкорпорация «Роскосмос» в пятницу, 15 декабря, показала кадры тропического циклона «Джаспер», который появился у восточного побережья Австралии.
Снимок сделан космическим аппаратом «Метеор-М». Уточняется, что мощный циклон сформировался еще 5 декабря в Коралловом море у восточного побережья Австралии.
— В эту среду «Джаспер» обрушился на северо-восток Австралии. Специалисты отнесли его к шторму второй категории. Стихия принесла в регион проливные дожди, сильный ветер со скоростью 140 километров в час, — говорится в сообщении.
Недавно «Роскосмос» поделился фотографией «падающей звезды», которая прошла под Международной космической станцией. Этот снимок — первое изображение метеора со станции.
14 ноября газета Guardian сообщила, что потерянную астронавтами NASA сумку с инструментами можно увидеть в открытом космосе даже в бинокль. Ее потеряли астронавты Жасмин Могбели и Лорал О'Хара во время починки МКС в открытом космосе.
В октябре стало известно, что NASA запустило межполетную станцию Psyche к астероиду Психея при помощи ракеты-носителя Falcon Heavy от компании SpaceX. Ожидается, что космический аппарат долетит до конечной точки маршрута в августе 2029 года.