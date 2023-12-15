Секретный американский спутник попал на фото

Секретный американский спутник системы Kuiper попал на фото компании HEO Space. Об этом пишет ArsTechnica.

© HEO Space

Издание напоминает, что спутник Kuiper был запущен недавно, а сама система должна стать ответом Amazon на группировку Starlink компании SpaceX. ArsTechnica отмечает, что подконтрольная американскому миллиардеру Джеффу Безосу компания не опубликовала почти никаких технических подробностей о своих космических аппаратах.

«Так что это изображение из космоса — лучшее, что у нас есть на данный момент», — заключается в публикации.