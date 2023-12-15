Ученые оценили вероятность магнитной бури после мощной вспышки на Солнце

На Солнце произошла самая сильная за последние шесть лет вспышка. Но она не повлечет за собой магнитную бурю на Земле, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

© Мир 24

Во время вспышек в окружающее пространство выбрасывается огромное количество заряженных частиц. Достигнув Земли, они способны вызвать геомагнитные возмущения. Однако в данном случае, по словам ученых, основные объемы солнечного вещества пройдут мимо нашей планеты.

Вспышку на Солнце отнесли к классу X2.8 – одному из наиболее мощных. В последний раз подобное наблюдалось в сентябре 2017 года. Ученые зафиксировали крупный выброс солнечного вещества в межпланетное пространство. Но расчеты показали, что они могут миновать Землю, или же к нашей планете прибудут внешние разреженные области выброса, не способные оказать серьезное воздействие.

«Можно лишь утверждать, что основные объемы солнечного вещества совершенно точно пройдут мимо нас», – подчеркнули специалисты.

В субботу, 16 декабря, на Земле может произойти маломощная магнитная буря. Однако она не будет связана с вспышкой.