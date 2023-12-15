Samsung представила ноутбук Galaxy Book4 Ultra

Samsung повышает ставки на поле битвы ноутбуков, представив свою новейшую модель Galaxy Book4 Ultra, которая должна составить конкуренцию последним MacBook Pro. Этот преемник Galaxy Book3 Ultra четвертого поколения оснащен современными компонентами, включая процессоры Intel Meteor Lake и графический процессор NVIDIA GeForce RTX 4070.

В линейке ноутбуков представлены процессоры Core Ultra 7 и Core Ultra 9, скорее всего, Core Ultra 7 155H и Core Ultra 9 185H. Графическая мощь представлена вариантами RTX 4050 и RTX 4070 с 6 ГБ и 8 ГБ VRAM GDDR6 соответственно. Если в MacBook Pro 16 Apple использует батарею емкостью 99,6 Втч, то в Galaxy Book4 Ultra Samsung выбрала вариант на 76 Втч. Однако Samsung компенсирует это быстрой зарядкой 140 Вт.