В центре Рима нашли дом с редкими мозаиками

Археологи обнаружили в центре Рима, неподалеку от центрального городского холма, шикарный дом возрастом более 2000 лет, жемчужиной которого является роскошная мозаика, сообщает Министерство культуры Италии.

© Министерство культуры Италии

Первые фрагменты ранее неизвестного древнего здания обнаружены еще в 2018 году. Но сейчас ученые провели раскопки, и могут сказать о том, что это богатый дом, построенный во II–I вв. до н.э. Они считают, что в здании было три этаже, расположенных террасами на склоне, строился он в несколько этапов.

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В центре особняка был внутренний двор-атриум с садом. Здесь же обустроили впечатляющую искусственную пещеру, которая служила залом для пиров. Ее использовали в летний сезон. Для развлечения гостей здесь был водоем, вода в который подавалась благодаря сложной системе труб. Стены зала были богато украшены.

В гостиной обнаружена белая лепнина высочайшего качества с пейзажами, архитектурными изображениями и фигурами.

«Но то, что делает открытие исключительным, — это так называемая "деревенская" мозаика, которая не имеет равных по древности и сложности изображенных сцен. Она состоит из ракушек разных видов, египетской синей лазури, драгоценного стекла, мельчайших чешуек белого мрамора и других камней — таких как губчатый травертин и пуццолан. Мозаика датируется концом II в. до н.э.», — говорится в сообщении.

В качестве декоративных элементов в мозаике использованы вазы, побеги лотоса и листья виноградной лозы. Здесь же изображены груды оружия с трубами кельтского типа (карниксами), носы кораблей с трезубцами, триеры — возможно, это намекает на боевую славу владельца особняка и победы, одержанные под его руководством на море и на суше.

В верхней части — потрясающий пейзаж с городом в центре, со скалой, имитирующей травертиновый камень, с видом на море, по которому идут три больших корабля, один из которых с поднятыми парусами. Городская стена с небольшими башнями окружает город, у зданий можно различить портики и другие элементы; с одной стороны пейзажа изображена пасторальная сцена. Сюжет мозаики мог указывать на военный триумф владельца дома — явно аристократа и, возможно, сенатора.