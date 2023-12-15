ChatGPT будет пересказывать статьи Business Insider и Bild

Компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, подписала соглашение о контенте с издательским концерном Axel Springer, одним из крупнейших в Европе, чтобы обе стороны не вступали в судебные тяжбы и получили при этом необходимый результат.

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OpenAI часто сталкивается с исками от писателей, художников и других представителей творческих профессий, которые обвиняют компанию в краже авторского контента для обучения своей нейросети и основанного на этой технологии чат-бота. Чтобы избежать этого, издатель заключил с OpenAI «беспрецедентную сделку»: ChatGPT будет обучаться на новостном контенте таких крупных изданий, как Politico, Business Insider, Bild и Welt.

Это даст изданиям возможность продвигаться по новому каналу дистрибуции контента, получать переходы по ссылкам, а бот будет рассказывать пользователям о происходящем в различных сферах жизни с помощью выжимки из новостей (саммари), ссылаясь на указанные издания. То есть пользователь может задать вопрос и получить лаконичный ответ.