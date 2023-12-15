Названы причины массовой гибели сардин у берегов Японии

В начале декабря японское общественное телевидение NHK сообщило, что в самой северной префектуре Японии Хоккайдо, в городе Хакодате, косяки мертвых дальневосточных сардин и других рыб выбросило на берег.

В Тихоокеанском филиале Института рыбного хозяйства заявили, что рыба могла погибнуть в портовых водах в связи с нехваткой кислорода. Там же назвали другую возможную причину — быстрое понижение температуры воды в открытом море, к которому этот субтропический вид не приспособлен.

Накануне газета Yomiuri сообщила, что в порту Накири в городе Сима на западе Японии выбросило на берег 85 тонн тушек сардин длиной до 20 см. Вероятно, косяк рыбы пытался укрыться от хищника и выплыл на мелководье. Специалистам не удалось обнаружить в морской воде у берега вредного планктона.