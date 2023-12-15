Найдены астрономические карты таинственного народа пуэбло

Польская археологическая миссия из Ягеллонского университета в Кракове объявила об интригующем открытии. В древнем городе индейцев пуэбло, высеченном в скалах, были обнаружены наскальные карты, напрямую связанные с астрономическими явлениями.

© Jagiellonian University in Krakow

Об открытии рассказывает Heritage Daily. Оно было сделано в комплексе поселений Касл-Рок-Пуэбло, расположенном на плато Меса-Верде на границе между американскими штатами Колорадо и Юта. Этот город ученые относят к культуре пуэбло, одному из самых загадочных народов Северной Америки. Одна из особенностей состояла в том, что индейцы пуэбло строили свои дома прямо в скалах, на большой высоте.

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В рамках исследования археологи нашли петроглифы пуэбло, датируемые XII и XIII веками нашей эры, а также наскальные панели XV-XVII веков нашей эры со сценами охоты. Впрочем, последние, вероятно, были связаны с племенем юте, которое сменило ушедших отсюда пуэбло. Исследователи сумели подняться на один из самых труднодоступных участков Песчаного каньона.

Они следовали подсказкам местных жителей, которые рассказали им, что на скалах, на большой высоте имеются некие изображения. В результате на высоте 800 метров над вырубленными в скалах домами команда обнаружила петроглифы. Причем они оказались составлены в целые панели, общая протяженность которых превысила четыре километра. Ученые отмечают, что наскальные рисунки опоясывают очень крупное плато.

"На каменных панелях вырезаны спирали диаметром до одного метра, которые использовались народом пуэбло для астрономических наблюдений и определения летнего и зимнего солнцестояния, а также весеннего и осеннего равноденствия, - пишет Heritage Daily. - Также обнаружены изображения воинов и шаманов, которые, по мнению исследователей, датируются III веком нашей эры".