Бразильский подросток взломал аккаунт первой леди в соцсети X

Семнадцатилетний подросток в ходе обысков признался бразильской полиции, что взломал учетную запись первой леди республики Розанжелы Лулы да Силвы в социальной сети X (ранее Twitter). Об этом сообщила газета Folha de S.Paulo со ссылкой на местные правоохранительные органы.

По их информации, подросток нашел данные для входа в ее профиль в интернете, куда они попали в результате утечки данных. Иные подробности в интересах следствия не разглашаются.

Ранее телеканал CNN Brasil сообщил, что 12 декабря на странице Розанжелы Лулы да Силвы было размещено большое количество изображений "порнографического и женоненавистнического характера", содержавших ненормативную лексику и оскорбления.