На спутнике Сатурна обнаружили неизвестный источник энергии для жизни

Ученые НАСА обнаружили неизвестный источник химической энергии, который способен поддерживать жизнь в подледном океане на Энцеладе, спутнике Сатурна. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

© NASA / JPL-Caltech / Space Science Institute / phys.org

Астрономы проанализировали данные межпланетного зонда Cassinin, выявив в шлейфах ледяных зерен и водяного пара присутствие цианида водорода — ключевой молекулы, необходимой для синтеза многих аминокислот. Кроме того, был найден ряд органических соединений, чье наличие указывает на существование в океане большого количества химической энергии, способной запускать метаболические реакции.

В предыдущих исследованиях ученые выявили комбинацию углекислого газа, метана, аммиака и водорода в шлейфе (CO2, CH4, NH3 и H2), указывающую на возможность метаногенеза — метаболического процесса, в результате которого образуется метан. Метаногенез широко распространен на Земле и, возможно, имел решающее значение для возникновения жизни на нашей планете.