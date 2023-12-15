Космическая станция NASA, NEOWISE, столкнулась с проблемами из-за интенсивной солнечной активности.

За последние 10 лет она активно использовала инфракрасный телескоп WISE для изучения галактик, звезд, комет и астероидов. Однако солнечная активность стала настолько сильной, что станция начала сгорать, что привело к решению закрыть ее.

NEOWISE совершила более 1.45 млн инфракрасных измерений более 44 000 объектов в Солнечной системе, среди которых были и астероиды, представляющие потенциальную угрозу для Земли.

В 2013 году она помогла вычислить маршрут астероида «Апофис», который мог бы столкнуться с нашей планетой.

Однако солнечная активность привела к перегреву станции, и NASA, предвидя возможные проблемы, решила закрыть NEOWISE.