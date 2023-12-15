Ученые: мопсы и французские бульдоги всю жизнь видят «щенячьи» сны

Недавнее исследование венгерских ученых показало, что собаки с плоской мордой, вроде французских бульдогов и мопсов, испытывают трудности со сном из-за плоской морды, которая связана с брахицефалией.

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Как сообщает The Guardian, особенности строения черепа приводят к проблемам с дыханием, что мешает спать собакам по ночам и вызывает дневную сонливость. Однако у этого явления есть и другая особенность — фаза быстрого сна у таких собак длиннее, что делает их сны «щенячьими».

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Сейчас французские бульдоги являются самой популярной породой в США. Их привлекательный внешний вид и небольшие размеры позволили вытеснить с пьедестала народной любви даже лабрадоров-ретриверов. Однако отличительные особенности создают ряд проблем со здоровьем.

Исследователи изучили режим сна 92 собак и выяснили, что, по сравнению с другими собаками, породы с плоской мордой испытывают более длительную фазу быстрого сна, которая сопровождается активным движением глаз. Эта стадия имеет наиболее яркие сновидения — при неподвижном теле мозг остается активным. Это похоже на то, как спят младенцы, из-за чего ученые предположили, что французские бульдоги видят сны, сравнимые со снами щенков.

Причиной смещения фазы сна служит апноэ — прекращение дыхания — которое возникает при переходе в более глубокий сон. Проблема его возникновения распространена среди пород с плоской мордой. Из-за нехватки кислорода собака просыпается, от чего ей приходится засыпать сначала, снова проходя стадию быстрого сна.

Доцент Королевского ветеринарного колледжа Лондонского университета Дэн О’Нил отметил, что эта особенность приносит собакам скорее страдания, чем радость. Они лишаются глубокого сна, из-за чего в дневное время чувствуют усталость и сонливость.