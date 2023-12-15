Российская таможня обнаружила в посылке череп древнего носорога

Гражданин России попытался отправить череп древнего шерстистого носорога почтой из Якутии в США. Но благодаря бдительности таможенников предмет, представляющий собой культурную ценность, остался в пределах страны.

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Необычную посылку обнаружили на калининградской таможне. Проверка показала, что ценный груз перемещается без разрешительных документов.

Череп весит почти 13 кг, а его длина составляет более 80 см. Его направили на экспертизу. Специалисты подтвердили, что останки принадлежали ископаемому млекопитающему, а именно вымершему шерстистому носорогу. Это редкий и представляющий интерес для палеонтологии образец, уточнили в пресс-службе региональной таможни.

Было возбуждено дело об административной ответственности, но владелец черепа не явился на его рассмотрение. Суд признал имущество бесхозным, и его обратили в собственность государства.

Шерстистые носороги были частью так называемой «мамонтовой» фауны последнего ледникового периода. Они полностью вымерли 8-14 тысяч лет назад. Их ближайшим ныне живущих родичем считается суматранский носорог.