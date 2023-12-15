GigaChat Pro стал доступен бизнесу и разработчикам

Компаниям и разработчикам стали доступны две модели искусственного интеллекта Сбера – GigaChat Lite и GigaChat Pro, сообщает пресс-служба Сбера.

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GigaChat Lite предназначен для решения более тривиальных задач, а GigaChat Pro лучше справляется со сложными инструкциями и может выполнять комплексные задачи.

Также для упрощения и ускорения работы с моделями Сбер открыл доступ к адаптированной версии библиотеки LangChain для русского языка – GigaChain. С помощью этой библиотеки разработчики смогут создавать собственные продвинутые ИИ-приложения.