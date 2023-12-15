В Москве представили проекты на основе технологий генеративного ИИ

Сегодня у генеративного ИИ, по версии MTS AI, есть несколько ключевых направлений применения. Среди них — анализ данных с помощью языковых моделей и создание документов, интеграция систем проверки и автодополнения кода, разработка интеллектуальных чат-ботов для внешних коммуникаций и поиска информации во внутренних системах, а также формирование маркетинговых предложений.

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«Очевидно, что генеративный ИИ — это не просто хайп, подобные технологии имеют реальную практическую ценность для общества и бизнеса. Чтобы наилучшим образом раскрыть возможности генеративных сетей, разработчикам и заказчикам нужно работать вместе над преодолением таких барьеров, как готовность общества и крупных компаний к трансформации, решать вопросы с уязвимостью больших языковых моделей и инфраструктурными ограничениями», — отметил Дмитрий Марков, генеральный директор MTS AI.

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Тренды совместно определили эксперты рынка в ходе конференции MTS AI, посвященной перспективам использования генеративного искусственного интеллекта в различных компаниях и сферах, которая состоялась 14 декабря в Москве. Деловая программа также включала в себя две дискуссионные панели. На первой эксперты поговорили о потенциале использования технологий генеративного ИИ для общества, а на второй обсудили, как с помощью таких технологий трансформировать бизнес-процессы.

Также в рамках мероприятия выпускники акселератора MTS AI презентовали свои проекты на основе технологий генеративного ИИ. Так, UpSkill-Hub продемонстрировали ИИ-симуляторы для развития софт-скилов. Стартап LangSwap.app показал сервис перевода видео с клонированием голоса. Cleverbots Studio сделали платформу для создания текстовых и голосовых ботов, а AutoFAQ разработала помощника Xplain, который может в диалоговом режиме предоставлять необходимую информацию из корпоративных документов.