Fox News: нейросети научились создавать ИИ-инструменты без помощи человека

Мощные системы искусственного интеллекта (ИИ) могут разрабатывать более слабые нейросети, фактически воспроизводя себя в автоматическом режиме.
Об этом рассказали ученые из Массачусетского технологического института и Калифорнийского университета в интервью американскому каналу Fox News. По словам исследователей, ИИ пока не способны создавать системы, сопоставимые с родительским алгоритмом по сложности и возможностям. Однако им по силам проектировать небольшие интеллектуальные инструменты, решающие узкие задачи — распознавание лиц и звуков или управление работой кофемашин, телевизоров, духовок и другой бытовой техники.
Ученые отметили, что такие крошечные ИИ потребляют мало ресурсов, очень дешевы в разработке и дают возможность сделать "умным" практически любой электронный прибор. В качестве примера специалисты продемонстрировали интеллектуальный датчик для отслеживания активности человека размером менее сантиметра.
"Мы верим, что в будущем большие и малые нейросети будут сотрудничать и создавать полноценную интеллектуальную экосистему", — отметил один из исследователей, профессор Калифорнийского университета в Дэвисе Юбэй Чен.