Fox News: нейросети научились создавать ИИ-инструменты без помощи человека

Об этом рассказали ученые из Массачусетского технологического института и Калифорнийского университета в интервью американскому каналу Fox News. По словам исследователей, ИИ пока не способны создавать системы, сопоставимые с родительским алгоритмом по сложности и возможностям. Однако им по силам проектировать небольшие интеллектуальные инструменты, решающие узкие задачи — распознавание лиц и звуков или управление работой кофемашин, телевизоров, духовок и другой бытовой техники.