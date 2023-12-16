Российские Ту-22М3 выполнили полет над нейтральными водами Балтики

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, который продлился около пяти часов, сообщило Минобороны.

Истребительное сопровождение бомбардировщиков обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ, на отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители иностранных государств, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

В ведомстве отметили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана, они выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.