Samsung перестанет называть свои Galaxy S смартфонами

Компания Samsung внесет изменения в наименование своих будущих флагманских смартфонов Galaxy S24 из-за акцента на искусственный интеллект (ИИ) и умных функциях.

Официальный анонс новых смартфонов Samsung Galaxy S24 ожидается в январе. Внешне устройства не сильно изменятся, но внутреннее «железо» и ИИ-возможности будут значительно улучшены.