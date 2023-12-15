NASA перенесло отстыковку корабля Cargo Dragon от МКС

Отстыковка грузового корабля Cargo Dragon от Международной космической станции (МКС) состоится не ранее 18 декабря по московскому времени. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Грузовой корабль должен был отстыковаться 16 декабря, но "из-за неблагоприятных погодных условий" было решено перенести дату. Если позволит погода, Cargo Dragon отстыкуется от МКС в воскресенье в 17:05 по времени Восточного побережья США (в понедельник в 01:05 мск).

10 ноября 2023 года в 04:28 мск американская компания SpaceX запустила с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США) ракету-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon к Международной космической станции (МКС).