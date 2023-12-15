Палеонтологи нашли связь между неандертальцами и «жаворонками»

Ученые установили, что способность просыпаться рано утром и быть при этом необычайно активным и бодрым передалась «жаворонкам» от неандертальцев. Такое заявление сделали ученые из Университета Калифорнии в Сан-Франциско в материале, опубликованном журнале Genome Biology and Evolution.

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Ученые проанализировали ДНК неандертальцев, в результате чего выявили ген, отвечающий за ранее пробуждение. Всего былы проанализированы структуры и наборы мутаций в 246 генах, отвечающих за работу различных форм биоритмов в организме Homo sapiens и неандертальцев.

Для получения подобных сведений ученые изучили структуру трех высококачественных геномов неандертальцев, живших в Хорватии и на российском Алтае, а также 2,5 тыс. геномов современных европейцев, в ДНК которых часто встречаются вкрапления генома Homo neanderthalensis.

В результате был выявлен ген, который отвечал за работу механизмов регуляции активности неандертальцев - повышенную жизненную активность индивида в утренние часы.

Ученые считают, что это доказывает теорию о том, что неандертальцы были «жаворонками». Этот биоритм достался по наследству многим современным жителям Европы и Азии, в чьем геноме присутствуют фрагменты ДНК Homo neanderthalensis.