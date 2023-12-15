Мэй Маск заявила, что Байден мешает ее сыну Илону делать мир лучше

Мать миллиардера и предпринимателя Илона Маска Мэй Маск заявила, что ее сын пытается улучшить мир, но президент США Джо Байден хочет его остановить. Об этом она заявила на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter). "Я мать Илона Маска. Его цель — сделать мир лучше. Президент США хочет остановить его . Люди в других странах гордятся Илоном и не понимают мотивов президента США", — пишет Мэй. Так Маск прокомментировала слова члена Федеральной комиссии по связи (FCC) США Брендана Карра о том, что Байден собирается "следить" за Маском разными способами, в том числе через министерство юстиции, Федеральное управление гражданской авиации США и окружной суд Нью-Йорка. В сентябре Маск согласился с утверждением американского писателя Майкла Шелленбергера о том, что президент Соединенных Штатов Джо Байден разрушает легитимность демократической системы государства. В свою очередь сын Байдена Хантер раскритиковал Илона Маска. По мнению Байдена-младшего, американскому бизнесмену безразлична демократия Соединенных Штатов, а также защита свободы слова и голосования в стране.