Мать Маска обвинила Байдена в попытках помешать Илону

Мать известного миллиардера Илона Маска Мэй Маск заявила, что ее сын пытается улучшить мир. Однако президент США Джо Байден хочет его остановить, написала она на своей странице в социальной сети X.

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Маск прокомментировала слова члена Федеральной комиссии по связи (FCC) США Брендана Карра о том, что Байден намерен следить за Маском разными способами, включая использование средств Министерства юстиции, Федерального управления гражданской авиации США и Окружного суда Нью-Йорка. По его словам, он может обратиться за помощью и к Федеральной комиссии по связи.

«Я мать Илона Маска. Его цель — сделать мир лучше. POTUS (Байден — прим. "Ленты.ру") хочет его остановить», — обвинила она.

По словам модели, представители других стран гордятся Маском и не разделяют мотивов Байдена. При этом она сама не знает, как реагировать на происходящее. «Вы хоть представляете, как я в ярости?» — заключила она.