Китайские ученые предложили использовать черные дыры в качестве батарей

Китайские ученые из Института астрономии и астрофизики Пекинского университета предложили способ, который когда-нибудь позволит человечеству использовать черные дыры в качестве источников энергии. При этом люди смогут заряжать данные объекты подобно батареям. Исследование опубликовано в научном журнале Physical Review D (PRD).

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Согласно расчетам специалистов, зарядку черной дыры теоретически можно осуществить, отправляя в нее массивные электрически заряженные частицы. Эти заряды будут всасывать до тех пор, пока у дыры не появится электрическое поле, отталкивающее новые порции вещества.

По словам ученых, черная дыра преобразует в доступную для получения энергию около 25% введенной в нее массы. Подобный источник будет производить примерно в 250 раз больше энергии, чем высвобождается при взрыве атомной бомбы.

Исследователи предлагают извлекать энергию с помощью процесса, известного как сверхизлучение. Он основан на теории, что часть электромагнитных волн до определенного момента может вырываться из гравитационного поля черной дыры за счет его вращения.

Другой метод использования черных дыр предполагает извлечение этой энергии в форме так называемых пар Швингера, или парных частиц, которые спонтанно образуются в присутствии электрического поля. Если черная дыра полностью заряжена, то начнет выбрасывать из себя потоки позитронов, которые затем можно собрать в виде энергии.