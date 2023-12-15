Intel представила новые чипы для ПК, поддерживающие ИИ

IIntel Corp. анонсировала свои последние чипы, специально разработанные для поддержки искусственного интеллекта на персональных компьютерах. В пресс-релизе Intel отмечается, что новый мобильный процессор Core Ultra значительно упростит использование приложений искусственного интеллекта на ПК.

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Компания подчеркнула, что вне зависимости от задач: работа, учеба, игры, ПК требуется больше производительности и длительности работы аккумулятора, чтобы полностью раскрыть возможности искусственного интеллекта, предоставляемые операционными системами и приложениями.

Чипы Core Ultra будут использоваться в первых компьютерах для ИИ-решений от таких гигантов, как HP Inc. и Dell Technologies Inc.

Новые чипы Intel называются «самым значительным изменением архитектуры за последние 40 лет».

Кроме того, Intel представила новый серверный процессор пятого поколения Xeon.