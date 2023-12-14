Анонсирован бронированный смартфон BV9300 Pro с большой батареей

Анонсирован бронированный смартфон Blackview BV9300 Pro. Гаджет оснащён защитой от воды и пыли согласно категории IP69K, а также выдерживает физические воздействия в рамках стандарта MIL-STD-810H.

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Устройство получило 6,7-дюймовый экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Смартфон работает на процессоре MediaTek Helio G99. Также он обладает огромной батареей на 15080 мА/ч и поддерживает быструю зарядку мощностью до 33 Вт.

Ко всему прочему, Blackview BV9300 Pro имеет фонарик с яркостью в 100 люмен. Основная камера обладает разрешением 64 Мп, широкоугольная — 8 Мп, а фронтальная — 32 Мп. По словам производителя, одного заряда аккумулятора хватит на 25 часов непрерывного сёрфинга в интернете или 15-16 часов просмотра видео и игр.