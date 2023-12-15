Vivo анонсировала смартфон S18 Pro с мощным процессором

Компания Vivo анонсировала два новых смартфона: S18 и S18 Pro. Первый будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, а второй — на MediaTek Dimensity 9200+.

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Гаджеты оснащены 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2800×1260, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 1200 нит. Также обе модели получили аккумулятор ёмкостью 5000 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки на 80 Вт.

Ко всему прочему устройства имеют степень защиты IP54, работают на операционной системе OriginOS 4, поддерживают Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7 и NFC.

Vivo