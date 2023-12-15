Одаренные собаки могут запоминать до сотни слов

Ученые из Университета имени Лоранда Этвеша (Венгрия) нашли одаренных собак, которые могут запоминать до сотни названий игрушек без специальной дрессировки. В этом им помогли научные волонтеры. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

© InScience

В предыдущей работе венгерские ученые обнаружили, что очень мало собак может запоминать названия объектов, в частности — собачьих игрушек. Чтобы лучше понять этот феномен, им нужно было найти больше одаренных собак, но это оказалось трудной задачей.

Чтобы найти больше одаренных собак, ученые в 2020 году запустили проект гражданской науки. Если им поступало сообщение от хозяев собак, которые считали, что их питомец может запоминать слова без специальной дрессировки, то ученые направляли им инструкции, с помощью которых владельцы могли проверить своих собак, и просили отправить видео с тестом. Затем ученые созванивались с владельцами онлайн и проверяли словарный запас собаки. Также исследователи просили хозяев заполнить опросник о том, есть ли у них опыт в воспитании или дрессировке собак, а также о том, как собака научилась запоминать слова.

В результате ученым удалось найти 41 одаренную собаку из 9 стран. В большинстве предыдущих исследований на ту же тематику чаще всего одаренными оказывались бордер-колли. В этом исследовании 56% собак тоже были бордер-колли. Встречались и другие породы: померанцы, пекинес, ши-тцу, корги, пудель. При этом большинство владельцев не обучало собак словам специально и не дрессировало их. Напротив, собаки как будто случайно запоминали слова, обозначающие названия игрушек, во время игры.