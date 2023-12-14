Артемия Лебедева заблокировали в приложении знакомств

По словам Лебедева, каждый декабрь он пользуется каким-либо сервисом для знакомств, чтобы узнать, «что и как происходит, какие вообще в мире тренды и на что похожи девушки в данном регионе». Однако приложение Twinby, как отметил дизайнер, вскоре после того, как он начал им пользоваться, заблокировало его страницу. Блогеру сообщили, что причиной такой меры стали многочисленные жалобы на его профиль от пользователей, которые сочли его страницу фейковой.