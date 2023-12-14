Древние монеты из города Мареа указали на "неизвестный Египет"

В Египте археологи из Варшавского университета нашли довольно неожиданный "клад". Они повторно обнаружили ранее найденные тысячи мелких монет. Эти артефакты до сих пор игнорировались исследователями, но теперь ученые провели их анализ, проливший новый свет на историю Египта.

© Piotr Jaworski, University of Warsaw

Как сообщает Arkeonews, тысячи мелких монет, известных под общим термином "нумми миними", были обнаружены в античном городе Мареа, расположенном в 45 километрах к юго-западу от Александрии. В византийский период он носил название Филоксенит. Это был крупный порт, который в древние времена славился, помимо прочего, своим превосходным вином. Оно импортировалось практически во все регионы Средиземноморья.

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Раскопки в этом городе польская археологическая миссия ведет с 2000 года. Но только сейчас эксперты по древним монетам с факультета археологии Варшавского университета под руководством доктора Петра Яворского изучили примерно 8500 монет, найденных в ходе раскопок в предыдущие годы.

"Важность исследований, которые мы проводим в Марее, невозможно переоценить, поскольку материальная культура этого богатого византийского города дает представление о самом важном городе региона - Александрии. Из-за его быстрого развития в XIX и XX веках возможности проведения археологических исследований крайне ограничены", - говорит Петр Яворский.

По его словам, результаты нумизматических исследований уже оказались удивительными, поскольку они рисуют новую картину денежного обращения в Египте конца периода античности. Новые данные, как оказалось, не соответствуют тому, что до сих пор было известно ученым о денежном обороте тех времен по письменным источникам.

Результаты показывают, например, что до прихода к власти халифов из династии Омейядов Египет был частью огромной экономической зоны, простиравшейся далеко за его пределы и охватывавшей значительные территории восточного Средиземноморья. Выяснили это ученые по большому количеству монет типа "нумми миними". Их доля в общем количестве изученных монет составила около 75 процентов. Большая часть "нумми миними" хранилась в мешках, многочисленные остатки которых также были обнаружены в ходе раскопок.

Огромное количество таких артефактов удивило ученых, поскольку до сих пор эти монеты в научных публикациях практически не упоминались. Детальный анализ каждой монеты показал, что они только на первый взгляд похожи друг на друга. Выяснилось, что среди "нумми миними" преобладают монеты, отчеканенные еще в Карфагене. Но нашлась и часть монет, отчеканенная уже после завоевания севера Африки римскими войсками Юстиниана.