Вспышка класса Х произошла на Солнце, она стала самой мощной за шесть лет

Мощнейшая вспышка класса X зафиксирована на Солнце, она спровоцирует магнитную бурю на Земле 16 декабря. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

Вспышку зафиксировали специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований США, ее интенсивность оценили в Х2,8. Она стала самой сильной с 2017 года.

"Такие активные события на нашем светиле часто становятся прологом к магнитным бурям, ближайшая из которых ожидается в предстоящую субботу", - говорится в сообщении "Фобоса".

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X (минимальный - A0.0). При переходе к следующей букве мощность увеличивается сразу в десять раз.

Магнитные бури на Земле вызывают облака солнечной плазмы, которые достигают нашей планеты.