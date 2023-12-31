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Каким профессиям угрожает ИИ?

ИИ стал одним из главных технологических трендов 2023 года, и все чаще можно услышать разговоры о том, что искусственный интеллект способен лишить людей работы. Но насколько это соответствует реальности? Портал lifehacker.com изучил статистику.

Каким профессиям угрожает ИИ?
© Рамблер

Департамент образования Великобритании провел исследование, согласно которому от 10 до 30% всех профессий могут быть автоматизированы при помощи ИИ. Специалисты изучили, насколько типичные сферы применения искусственного интеллекта могут помочь в разных секторах труда. На основе этого анализа они вывели т.н. индекс «профессионального воздействия ИИ» — чем выше балл, тем больше сотрудники этой сферы взаимодействуют с искусственным интеллектом.

Статистика показала, что финансовый сектор, юриспруденция и бизнес-менеджмент подвержены воздействию больше, чем другие. По факту, финансовый и страховые секторы получили наивысший индекс. Отталкиваясь от этого факта можно озвучить теорию, что, чем выше требования к квалификации сотрудника в сфере труда, тем выше индекс воздействия.

Обратное тоже верно. Чем ниже квалификация, тем реже сотрудники взаимодействуют с ИИ — но исключением из этой закономерности стала работа охранника. Как говорится в исследовании, охранные технологии переживают такой активный взлет, что сотрудники этой сферы подвержены воздействию ИИ чаще даже несмотря на низкие требования к квалификации.

Какие профессии находятся под угрозой со стороны ИИ

  • Менеджмент-консультанты и бизнес-аналитики.
  • Финансовые менеджеры и директоры.
  • Бухгалтеры.
  • Психологи.
  • Менеджеры и директоры по закупкам.
  • Страховые статистики и экономисты.
  • Менеджеры финансовых и бизнес-проектов.
  • Инвестиционные и финансовые аналитики.
  • Профессиональные юристы.
  • Кредитные регуляторы.

Каким профессиям меньше всего угрожает ИИ

  • Спортсмены.
  • Кровельщики.
  • Строители.
  • Маляры.
  • Монтажники металлоконструкций.
  • Автомобильная обслуга.
  • Санитары.
  • Уборщики.
  • Половщики.
  • Клепальщики.
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