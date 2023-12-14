Расшифровано "проклятье Сатаны" XV века

В Германии археологи обнаружили свинцовую пластину с текстом, который оказался сатанинским проклятием XV века. Его расшифровка показала, что кто-то при помощи заклинания хотел навредить конкретным женщине и мужчине.

© Archeology in Mecklenburg-Western Pomerania (AIM-V)

Об открытии со ссылкой на заявление мэрии города Ростока сообщает Heritage Daily. Средневековая свинцовая пластинка была найдена на участке, отведенном под строительство. Рабочие возводили пристройку к местной ратуше. Заметив таинственный предмет, они сообщили о нем властям, а те пригласили на место археологов.

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В результате из земли был извлечен необычный артефакт, который эксперты датировали XV веком нашей эры. Он представляет собой неприметный кусок свернутой свинцовой пластинки. Сверившись с архивными данными, археологи установили, что на месте нынешнего строительства стоял двускатный дом, построенный в XIV веке. Причем в источниках он описывается как "один из самых красивых в своем роде во всей Северной Германии".

Экспертам удалось развернуть пластинку, и оказалось, что она покрыта гравировкой в виде следующей надписи: "sathanas taleke belzebuk hinrik berith". Расшифровка показала, что текст представляет собой проклятие от имени дьявола. Оно было адресовано женщине по имени Талеке и мужчине по имени Хинрик, что можно интерпретировать и как имя Генрих.

Текст был написан шрифтом, известным как "черное письмо" - это был готический минускул, который использовался по всей Западной Европе в период с XII до XVII века. Ученые отмечают, что таблички с проклятиями были распространены в древности, особенно в греко-римский период. Несколько лет назад в жертвенном колодце в Афинах были найдены многочисленные проклятия, написанные на тонких свинцовых листах.

Такие пластинки в античном мире обычно скручивались и либо бросались в колодец, либо закапывались. Как правило, их целью было навлечь беду на конкретного человека. Но иногда подобные тексты содержали просьбы к богам и духам помочь в загробном мире умершему человеку.

Однако это практиковалось в древнем мире, а вот находку в Ростоке археологи называют невероятно редкой. Уникальности этому проклятию придает и то, что в тексте упоминается сразу два имени дьявола - Вельзевул и Сатана. Кроме того, упоминается и Берит, что ассоциируется с именем Баала, чей культ был распространен в древности на территории современного Израиля.