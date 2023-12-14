YandexGPT 2 оказалась лучше GPT 3.5 по качеству ответов на русском

В 63% случаев российская нейросеть YandexGPT 2 отвечает на вопросы на русском языке лучше, чем языковая модель GPT 3.5 от американской корпорации OpenAI. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании «Яндекс».

© Газета.Ru

Тестирование проводилось методом сравнения Side by Side. То есть обе нейросети отвечали на один и тот же запрос, а так называемые ИИ-тренеры выбирали лучший ответ. При этом эксперты не знали, какой именно сервис дал тот или иной ответ.

Пул вопросов был сформирован из обезличенных обращений пользователей продуктов «Яндекса» к нейросети YandexGPT 2. Выборка учитывала реальные потребности людей и охватила множество различных тем.

Технический директор «Ядекс Поиска» Алексей Гусаков отметил, что сравнения нейросетей нужны для решения задач продукта и создания новых функций, а не для получения абстрактных цифр в бенчмарке.