Астрономы NASA насчитали 17 потенциально обитаемых миров

Международная команда ученых во главе со специалистами из Центра космических полетов имени Годдарда NASA в рамках проекта по поиску жизни за пределами нашей Солнечной системы обнаружила 17 потенциально обитаемых экзопланет.

Как сообщает Phys.org, эти миры за пределами Солнечной системы могут иметь океаны, состоящие из жидкой воды. Правда, она, вероятно, скрыта под ледяными панцирями. Однако ученые считают, что вода время от времени может прорываться сквозь ледяную корку в виде гейзеров. Например, в нашей Солнечной системе подобное явление зафиксировано на Энцеладе, спутнике Сатурна. Кроме того, океан подо льдом ранее был обнаружен на Европе, спутнике Юпитера.

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Поэтому исследовательская группа в рамках своего проекта также рассчитала возможную интенсивность гейзерной активности на отдаленных экзопланетах. Ученые отмечают в своей статье, что океан может находиться под ледяной коркой, если вода в нем испытывает достаточный для ее поддержания в жидком виде внутренний нагрев.

В этом случае океаны могли бы поддерживать жизнь, поскольку их химический состав давал бы источники энергии, а также элементы и соединения, которые известны нам по органическим молекулам. Исследователи напоминают, что на Земле целые экосистемы процветают в полной темноте на дне океанов возле гидротермальных источников, которые обеспечивают их энергией и питательными веществами. Значит, такой вариант не исключен и для других планет.

"Наш анализ предсказывает, что 17 миров могут иметь поверхность, покрытую льдом, но получают достаточно внутреннего нагрева за счет распада радиоактивных элементов и приливных сил от своих звезд-хозяев для поддержания внутренних океанов, - говорит доктор Линн Квик из Центра космических полетов имени Годдарда NASA в Гринбелте, штат Мэриленд. - Благодаря сильному внутреннему нагреву, который они испытывают, на всех планетах, изученных в нашем исследовании, могут наблюдаться криовулканические извержения в виде гейзероподобных шлейфов".

Команда также отмечает, что 17 потенциально обитаемых миров по своим размерам похожи на Землю. Однако расчеты показали, что плотность у них ниже, чем у нашей планеты. Это сигнал о том, что изученные миры могут обладать большими объемами льда и воды, соответственно, более плотной каменистой породы у них меньше, чем на Земле. Правда, точный состав этих планет пока остается неизвестным. Но проведенная оценка показала, что они намного холоднее Земли. И это тоже позволяет предположить, что их поверхности могут быть покрыты льдом.