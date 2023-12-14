Ученые объявили о создании сверхпрочного материала-конкурента алмаза

Международная группа ученых из Шотландии, Германии и Швеции объявила о получении нитридов углерода. Этот материал лишь немного уступают алмазам по твердости. Исследование было опубликовано в научном журнале Advanced Materials (AdvMat), пишет Planet today.

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Открытие команды стало результатом экспериментов с нитридами углерода, которые ведутся с 1980-х годов, когда ученые впервые заметили особые свойства этих материалов.

Исследователи подвергли различные формы прекурсоров углерода и азота давлению от 70 до 135 гигапаскалей — примерно в 1 миллион раз больше нашего атмосферного давления — и нагрели их до температуры более 1500°C.

Образцы были также подвергнуты интенсивному рентгеновскому излучению на трех ускорителях частиц — Европейском центре синхротронных исследований во Франции, Deutsches Elektronen-Synchrotron в Германии и Advanced Photon Source в США.

В итоге выяснилось, что все три соединения сохранили свои алмазоподобные свойства, когда вернулись в условия давления и температуры окружающей среды. Полученные материалы оказались тверже кубического нитрида бора — до недавнего времени второго по твердости вещества на Земле после алмаза.

Дальнейшие расчеты и эксперименты показали, что новые материалы обладают дополнительными свойствами, включая фотолюминесценцию и высокую плотность энергии. Ученые рассчитывают на практическое применение нитридов углерода в автомобильной промышленности и космической отрасли, а также при производстве высокопрочных режущих инструментов.