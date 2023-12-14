Турция отправит своего первого космонавта на МКС

Турция 9 января 2024 года отправит своего первого космонавта на Международную космическую станцию (МКС) для проведения научных экспериментов. Об этом сообщил в эфире местного телевидения министр промышленности и технологии Фатих Каджыр.

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"Первый космонавт Турции, Альпер Гезеравджи, отправится в космос на МКС 9 января 2024 года. Эта миссия имеет большое значение с точки зрения демонстрации научного и технологического потенциала Турции. В космосе будут проведены 13 научных экспериментов. Альпер Гезеравджи завершил свою подготовку и скоро пройдет режим карантина перед полетом", - сказал министр.

Каджыр напомнил, что в апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган представил публике двух кандидатов для полета на МКС. Вместе с Гезеравджи, который является летчиком ВВС республики, к миссии готовился Тува Джихангир Атасевер, работавший инженером в компании Roketsan. Эти люди были выбраны из 36 тыс. кандидатов в рамках отбора, который проводили эксперты турецкой космической программы, республиканских НИИ и специалисты американской компании Axiom Space.