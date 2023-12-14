Путин: Россия планирует произвести более тысячи самолетов к 2030 году

Россия планирует произвести более тысячи собственных самолетов к 2030 году. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии с гражданами и большой пресс-конференции.

«Надо развивать собственное самолетостроение. Надеюсь, что все планы, а мы планируем произвести свыше тысячи собственных самолетов к 2030 году, будут реализованы», – сказал Путин.

Глава государства также отметил, что российские авиакомпании закупали слишком много иностранных самолетов вместо того, чтобы озаботиться рынком отечественной техники. При этом Путин добавил, что возможности для российского самолетостроения есть.