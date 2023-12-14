Apple начала отдельно продавать кейс с USB‑C для AirPods Pro 2

Изначально с выпуском слегка обновлённых AirPods Pro 2 с чехлом для зарядки MagSafe (USB C) Apple не предлагала чехол для зарядки USB-C в качестве отдельного аксессуара. Теперь производитель снял эти ограничения и продаёт кейс от AirPods Pro 2 с портом USB-C отдельно.

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Кейс от AirPods Pro 2 с портом USB-C предназначен для тех пользователей, у которых уже имеются AirPods Pro с портом Lightning, но они бы хотели использовать стандартный порт для зарядки, а приобретать новый комплект наушников не хочется. Как утверждает Apple, данный чехол совместим только с AirPods Pro второго поколения.

Стоит отметить, что новый чехол для зарядки USB-C имеет степень защиты IP54 – то есть он пыленепроницаем и защищен от брызг. Версия корпуса Lightning не имеет защиты от воды или пыли.