В Роспотребнадзоре дали рекомендации по обучению с применением электроники

Роспотребнадзор опубликовал методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований для образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных технологий. Соответствующий документ появился на сайте ведомства.

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Среди прочего, РПН рекомендовал при использовании точки доступа Wi-Fi в учебных кабинетах размещать роутер в запотолочном пространстве учебных кабинетов, где необходимо обеспечить устойчивое покрытие беспроводной сетью.

Авторы методички предостерегли от установки систем беспроводной передачи данных в учебных помещениях, на этажах, в отдельно стоящих зданиях для школьников начальных классов и в помещениях для дошкольников.

В документе отмечается, что мобильные телефоны для образовательных целей применять нельзя.

При реализации электронного обучения и дистанционных образовательных технологий Роспотребнадзор рекомендует использовать персональный компьютер с беспроводной клавиатурой и мышью.