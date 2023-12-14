Британским судьям разрешили пользоваться ChatGPT для написания вердиктов

Судьям из Англии и Уэльса разрешили пользоваться искусственным интеллектом (ИИ) для выполнения некоторых задач - к примеру, для составления текстов судебных постановлений с помощью ботов наподобие ChatGPT. Об этом сообщает BI со ссылкой на руководство, разработанное Судебным управлением Великобритании.

В руководстве говорится, что чат-боты с ИИ могут помочь обобщить большие объемы текста, составить презентации, электронные письма и тексты судебных решений. Однако документ предостерегает от использования ИИ для юридических исследований и анализа. В Судебном управлении подчеркнули, что суды должны проверять все факты, предоставленные искусственным интеллектом.

BI отмечает, что ранее в британских судах столкнулись с негативным опытом использования ChatGPT — адвокат обратился к чат-боту, чтобы написать судебную записку. Речь идет о документе, содержащем краткое изложение фактов дела, аргументацию сторон и правовые основания. Он предназначен для облегчения понимания сути дела судьей или жюри перед рассмотрением дела.

В итоге в документе оказались ссылки на шесть фейковых дел. Юридическая фирма, в которой работал адвокат, была оштрафована на пять тысяч долларов.

В другом случае женщина использовала ИИ, чтобы обойтись без услуг адвоката. Она написала в чат-бот с ИИ, чтобы собрать судебную практику для апелляции на полученный ею налоговый штраф.