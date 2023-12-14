Представлен бюджетный смартфон Realme C67 5G с экраном 120 Гц

Китайская компания Realme представила свой новый бюджетный смартфон — Realme C67 5G. Гаджет поступит в продажу уже 20 декабря по цене от 14000 индийских рупий (около 15 тысяч рублей).

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Смартфон получил 6,72-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 2400x1080 пикселей, частотой обновления экрана 120 Гц и яркостью до 680 нит. Устройство работает на базе процессора MediaTek Dimensity 6100+ с 4/6 ГБ оперативной памяти под управлением Android 13 с дополнительным интерфейсом Realme UI 4.0.