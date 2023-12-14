Lenovo представила наушники с 10-часовой автономностью

Lenovo представила новые, полностью беспроводные наушники Lenovo TC3401. Новинка выполнена в довольно необычном дизайне. Это модель открытого типа.

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Особенности

Lenovo TC3401 – это наушники, которые не вставляются непосредственно в ухо, как наушники-вкладыши, а представляют собой открытые наушники. Это означает, что мембрана, производящая звук, расположена вне ушей. Наушники не имеют обычной резиновой опоры в ушном проходе, и удерживаются в ухе с помощью дужки. Такое расположение обеспечивает гораздо лучшую фиксацию, даже во время занятий спортом. Кроме того, открытая конструкция позволяет пользователю слышать окружающие его звуки.

Lenovo TC3401 обладают 16,2-мм композитными динамиками с технологией DT 5.0 и системой с двумя отдельными микрофонами, которые могут подавлять раздражающий фоновый шум во время телефонных разговоров. Гарнитура поддерживает Bluetooth 5.3, кодек SBC и технологию пространственного звучания.

Время автономной работы устройства составляет до 10 часов, а при помощи зарядного чехла это время можно продлится до 30 часов. Подзарядка в течение 15 минут обеспечит 60 минут воспроизведения музыки.. Зарядка осуществляется через USB Type C.

Кроме того, есть защиты от пыли, воды и пота по стандарту IPX5.

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