Ученые нашли в мускатном орехе соединение, продлевающее жизнь

Исследователи из университетов Чонбук и Чунг-Анг в Южной Корее обнаружили, что вещество нектандрин B в мускатном орехе способно увеличить продолжительность жизни плодовых мушек. Результаты опубликованы в журнале Aging.

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В результате эксперимента с участием плодовых мушек (дрозофилов), выяснилось что употребление мускатного ореха способно продлить их жизнь. Подопытных насекомых разделили на пять групп. Насекомые из первой группы с первых дней жизни в дополнение к стандартному питанию на основе кукурузной муки употребляли 50 мл рапамицина. Второй группе полагалось 200 мл этого вещества. Третьей — 50 мл другого соединения под названием NecB. Насекомые из четвертой группы употребляли 200 мл NecB, а из пятой — только кукурузную муку.

NecB, известный как нектандрин В, является биоактивным фенольным соединением, входящим в состав мускатного ореха. Рапамицин — это вещество, которое используется в медицине для предотвращения отторжений органов при трансплантации. Существует мнение, что его действие связано с увеличением продолжительности жизни.

Результаты эксперимента показали, что самая высокая средняя продолжительность жизни была у самок и самцов дрозофилов из группы NecB-200. Самки прожили 76 дней, а самцы — 74. Насекомые мужского и женского пола из контрольной группы прожили 61 день и 65 дней соответственно. Кроме того, соединение NecB оказалось способно улучшить функцию опорно-двигательного аппарата, замедлить прогрессирование нарушений зрения и нейродегенерации у стареющих плодовых мушек.