Что нового в iOS 17,2: обновления «Погоды», пространственное видео и дневник

На днях состоялся релиз iOS 17,2 — небольшого обновления операционной системы Apple, которое добавило несколько приятных мелочей. Рассказываем, что нового появилось в этой версии iOS.

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Приложение «Журнал»

Видео дня

В iOS 17.2 появится «Журнал» — приложение, анонсированное Apple как часть iOS 17. Оно позволит пользователям записывать свои мысли и вести своего рода дневник; приложение автоматически дает подсказки, которые можно использовать для вдохновения.

Стикеры в реакциях на сообщения

На любое сообщение можно будет отреагировать стикером: для этого достаточно сделать долгое нажатие на реплику в диалоге и выбрать соответствующую опцию.

Запись пространственного видео

iPhone 15 Pro и Max получат функцию записи пространственного видео, которое можно будет смотреть при помощи гарнитуры Vision Pro. Ролики записываются в 30 fps и разрешении 1080р, одна минута видео займет 130 МБ свободного места в хранилище.

Обновления «Сообщений»

Прежде всего, теперь в приложении появилась кнопка для быстрого перехода к первому непрочитанному сообщению в диалоге. Еще одно новшество — это опциональная проверка контактного ключа. Если система заподозрит, что от лица вашего собеседника пишет кто-то другой, вы получите предупреждение.

Обновления в приложении «Погода»

«Погода» начнет показывать количество осадков на следующие 10 дней; помимо этого, приложение получит карту ветров, которая показывает направление ветра на день вперед. Интерактивный лунный календарь помогает выяснить фазу Луны в любой день следующего месяца.

Помимо этого, «Погода» получит три новых виджета. «Детали» показывает подробную информацию о сегодняшнем дне, от шанса выпадения осадков до скорости ветра и качества воздуха. «Ежедневный прогноз» предоставляет данные о погоде на несколько дней, а «Рассвет и закат» — время рассвета и заката каждый день.

Обновления Siri

В iOS 17,2 помощник Siri получит доступ к информации из приложения «Здоровье» — отныне голосовой ассистент сможет отвечать на вопросы, связанные с самочувствием пользователя. Например, какой у него пульс и сколько шагов прошел человек. Кроме того, Siri сможет озвучивать примерное время прибытия при пошаговой навигации через карты.

Обновление Memoji

Memoji теперь получат кастомизацию туловища: им можно настроить талию, бюст, плечи и руки.

Обновление AirDrop

Через AirDrop можно будет отправлять билеты в кино, посадочные талоны и другие файлы, поддерживаемые «Кошельком».

Запись на внешний носитель