Техноблогер показал, сколько на самом деле титана в OnePlus 12

На YouTube-канале JerryRigEverything выяснили, действительно ли титана в новом гибком OnePlus 12 больше, чем у iPhone 15 Pro.

Для того чтобы найти титан и углеродное волокно в OnePlus 12, ведущий YouTube-канала JerryRigEverything сначала снял у него большой дисплей. И под ним действительно оказалось углеродное волокно.

JerryRigEverything

JerryRigEverything

Когда эксперт снял второй дисплей и заднюю панель с блоком камер, под ними оказалось примерно 80 винтиков. Все их нужно было открутить, чтобы попасть внутрь смартфона.