Обнаружен самый маленький космический карлик

Международная группа астрономов с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба обнаружила самого маленького коричневого карлика из известных. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале The Astronomical Journal, масса свободно летящего объекта всего в три-четыре раза превышает массу Юпитера, что трудно объяснить, исходя из современных представлений.

Коричневые карлики — это промежуточное звено между газовыми гигантами и звездами небольшой массы. Они формируются подобно звездам, сжимаясь под воздействием собственной гравитации, но не становятся достаточно плотными, чтобы запустить термоядерные реакции горения водорода.

Исследователи изучили звездное скопление IC 348, которое расположено примерно в 1000 световых лет от Земли в области звездообразования в созвездии Персея. Поскольку возраст скопления составляет всего пять миллионов лет, любые коричневые карлики в нем будут достаточно яркими в инфракрасном свете из-за большого количества тепла, оставшегося после формирования.

Камера ближнего инфракрасного спектра NIRCam и спектрограф NIRSpec позволили идентифицировать три цели с массой 3-8 масс Юпитера и температурой поверхности 830-1500 градусов Цельсия. Самый маленький из объектов-кандидатов имеет массу 3-4 массы Юпитера, и его формирование трудно объяснить с помощью современных теоретических моделей.